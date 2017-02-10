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Приморье выйдет на митинг за добровольную установку «ЭРА-ГЛОНАСС»

Общество
Автолюбители не теряют надежды на обратную реакцию властей

Владивосток, 10 февраля 2017, 07:28 — REGNUM  Во Владивостоке на митинг выйдут автолюбители, не согласные с вступившим в силу 1 января законом, предполагающим обязательное оснащение всех регистрируемых на территории России транспортных средств системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Выразить своё мнение намерены 2 тысячи человек, возможно участие жителей из других регионов Дальнего Востока. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил депутат Думы Владивостока Андрей Галицких.

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Митинг, который, по предварительным данным, пройдёт 19 февраля в 13:00, будет посвящён сразу двум темам. Первая — выдача ПТС для транспортных средств, которые пересекают границу Российской Федерации независимо от того, правый у них руль или же левый. Автолюбители также будут призывать к установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» не в принудительном, а добровольном порядке.

«Это проблема не только Приморского края, это проблема всего Дальнего Востока и даже Российской Федерации, потому что многие купили автомобили, заплатили деньги, оплатили пошлину, но получить ПТС у таможни они не могут, соответственно они не могут зарегистрировать свои автомобили, — прокомментировал Андрей Галицких. — По итогам митинга мы будем делать обращение, которое будет отослано в Минпромэнерго и губернатору Приморского края для дальнейшей передачи на федеральный уровень. Надеемся на обратную реакцию».

В настоящее время уведомление о проведении митинга во Владивостоке проходит согласование в стенах краевой администрации. Заявка подана на 2 тысячи участников.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Камчатки разместил на открытой платформе петицию в Госдуму РФ и правительство РФ об отмене обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на транспортное средство. По мнению автолюбителя, при выполнении новых требований Технического регламента Таможенного союза, помимо финансовых затрат, возникает также вопрос возможности беспроблемной установки модулей системы.

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Автопром
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