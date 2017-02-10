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Спасение китов в Новой Зеландии: Волонтеры образовали у берега живую цепь

Общество
Возвращенные в море киты плавают у берега

Веллингтон, 10 февраля 2017, 07:21 — REGNUM  Масштабная спасательная операция, в рамках которой волонтеры и защитники животных пытаются спасти выбросившихся на берег китов, проходит в Новой Зеландии. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на природоохранный департамент страны.

«Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии, — говорится в сообщении. — Сотни животных уже погибли к тому времени, когда волонтеры прибыли на место».

В ведомстве уточняют, что в результате инцидента погибла большая часть млекопитающих — порядка 70% выбросившихся на берег китов. Возвратить в море стараниями сотрудников службы спасения, волонтеров и местных жителей удалось не больше сотни животных.

Отмечаются, что возвращенные в море киты плавают у берега — не исключено, что они совершат попытку выброситься на сушу еще раз. Волонтеры образовали у берега живую цепь.

Региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон заявил, что «учитывая число погибших животных, мы должны отдавать себе отчет в том, что оставшиеся находятся в критическом состоянии».

Случаи массового самоубийства китов и дельфинов регистрируются довольно регулярно. Однозначного ответа на вопрос, что заставляет их это делать, у специалистов пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на берег Южного острова Новой Зеландии выбросились 416 китов. Морские млекопитающие были обнаружены на отдаленной косе Фэйрвелл на Южном острове.

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