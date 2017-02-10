Благотворительность по-якутски: «добрую полку» облюбовали богачи

За продуктами для тех, кому нечего есть, приходят в том числе люди в новых норковых шубах

Якутск, , 07:24 — REGNUM Порыв предпринимателя из Якутска помочь неимущим не удался. Владелица магазина установила «добрую полку», предложив людям, у которых есть возможность, складывать туда продукты для людей, которые действительно нуждаются в помощи. Однако вместо малоимущих за бесплатной едой начали приходить в том числе люди в новых норковых шубах. С женщины стали требовать бесплатную еду, обеспеченные якутяне неоднократно навещают магазин в поисках дармовых продуктов.

«К сожалению, люди не поняли, что бесплатные продукты предназначены действительно бедным старикам, пенсионерам, — рассказала SakhaDay предприниматель Ольга Николаева. — К нам с утра стали заходить хорошо одетые, прекрасно выглядящие люди и забирать продукты с полки. Кто-то пришел с рюкзаком. Дама в новенькой норковой шубе цвета графит заходила дважды. В первый раз смела все продукты, через час заглянула ещё».

Женщина также сообщила том, что молодые люди привозили в магазин своих родителей-пенсионеров вместо того, чтобы самим купить им эти продукты. Люди не только брали продукты, но еще и выражали недовольство, отметила Ольга Николаева: «Я не ожидала такого хамского отношения и агрессии «И это всё?!», — говорили они, глядя на опустошенную полку. Некоторые требовали: «Дайте нам бесплатные продукты!». Когда на полке остался один батон хлеба, стали предъявлять претензии. «Стоите здесь и обманываете!», — сказала одна женщина».

Она напоминает, что смыл её идеи — помочь тем, кому действительно не хватает денег на еду. Поделиться с нуждающимися по доброй воле могут те, у кого есть такая возможность, положив на полку, к примеру, хлеб или пачку масла.