Энергетики вернули свет в дома обманутых дольщиков на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 07:22 — REGNUM В столице Камчатки энергетики возобновили электроснабжение двух многоквартирных домов, которые до сих пор не введены застройщиком в эксплуатацию. У энергетиков они числятся объектами незавершенного строительства, но там уже живут люди, обманутые дольщики.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатскэнерго, руководитель фирмы-застройщика подписал договор реструктуризации долга. Это было одним из условий для подачи света. Общий долг компании оценен более чем в 1,6 млн рублей.

Жильцы дома подтвердили корреспонденту ИА REGNUM по телефону, что свет им действительно дали. «Дали, теперь включили обогреватели. Есть и тепло. Но всем понятно, что это был шантаж со стороны энергетиков. Они же знают, что мы здесь живем, у нас дети. Зачем до такого опускаться?», — сказала одна из жительниц Александра.

Тем временем, как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM, проблемой двух домов заинтересовались и региональные власти, которые сейчас также пытаются найти выход из ситуации.

Напомним, два многоквартирных дома должны были ввести в эксплуатацию еще в 2013 году, но из-за различных нарушений при строительстве этого до сих пор не сделано. Однако застройщик продал квартиры и позволил людям заселиться. Но фактически они сейчас живут на стройплощадке. Против главы фирмы возбуждено дело по факту мошенничества в особо крупном размере.