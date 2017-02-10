В Хакасии ребенку с редким заболеванием не выдали льготное лекарство

Абакан, , 06:50 — REGNUM В Хакасии для ребенка, страдающего редким (орфанным) заболеванием, в аптеке не нашлось положенного ему бесплатного лекарства. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным ведомства, права ребенка на получение льготного лекарственного препарата в судебном порядке защищает прокуратура Абакана. По обращению руководителя управления Росздравнадзора по региону в интересах мальчика-инвалида прошла проверка.

Известно, что ребенок страдает редким заболеванием — синдромом Хантера. Он имеет право на бесплатное обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом «Элапраза». Ребенок должен принимать его еженедельно.

Получив рецепты на лекарство, родители ребенка обратились в аптеку. Однако препарат им не предоставили, сославшись на то, что он отсутствует.

Прокуратура города Абакана направила в городской суд исковое заявление с требованием обязать министерство здравоохранения Хакасии обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарственным препаратом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура региона обнародовала информацию о подобном инциденте. Ребенку, страдающему хроническим язвенным колитом, положено бесплатное лекарство. Однако, обратившись в аптеку с рецептами, родители мальчика ушли ни с чем. Препарат им не выдали по причине его отсутствия.

Запрос ИА REGNUM отправлен в министерство здравоохранения. В том числе агентство запросило информацию о количестве средств, затрачиваемых на обеспечение льготными лекарственными препаратами.

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