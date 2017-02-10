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Приморье стало одним самых популярных регионов у туристов в 2016 году

Общество
Дальневосточный регион поставили в один ряд с Московской областью и Крымом
Владивосток
Иллюстрация:  sanstroitel.ru
Владивосток

Владивосток, 10 февраля 2017, 07:21 — REGNUM  Приморский край замкнул пятёрку самых популярных туристических регионов России за 2016 год. Субъект посетили 3 миллиона путешественников, из которых свыше 500 тысяч — иностранные. В своём рейтинге агентство ТурСтат отметило и другие субъекты Дальнего Востока, однако их позиции не так высоки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самым популярным туристическим регионом Российской Федерации в прошлом году стал Краснодарский край, который посетили 15,8 миллионов человек, что на 5% выше показателя 2015 года. Московская область — 12,5 миллионов. Прирост в 21% наблюдается у Крыма с 5,573 миллионами туристов и у Владимирской области с 4 миллионами туристов. Приморский край посетили 3 миллиона туристов, на иностранных путешественников приходится 568 тысяч человек. Регион показал прирост показателя по сравнению с позапрошлым годом в 25%.

Указанный рейтинг объединил ещё три субъекта Дальнего Востока. Так, на 16 позиции находится Хабаровский край, который в 2016 году посетили на 13% больше туристов, нежели в 2015 году. В количественном показателе это 536 тысяч человек, включая 36 тысяч иностранцев. Камчатский край занял 25 строчку с 198 тысячами туристов, из которых 16,5 тысяч — иностранные. Прирост составил 10%. Амурская область находится на 27 месте с приростом в 16%. За прошлый год регион посетили 142 тысячи путешественников, в том числе 80 тысяч туристов из Китайской Народной Республики.

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