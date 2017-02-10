Центр по примирению провёл гуманитарные акции в Алеппо, Дамаске и Латакии

Москва, , 05:58 — REGNUM Сотрудники российского Центра по примирению 9 февраля провели восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе Алеппо — в районах Шейх-Таха, Кади-Аскар и Шейх-Максуд, в школе района Ас-Сукари, в мечети в районе Аль-Хамадания-4 и у госпиталя Дар-Аль-Шифа в районе Аш-Шаар — мирным жителям было передано 3,74 тонны хлеба.

Жителям населённого пункта Эль-Млеха провинции Дамаск передано 400 продовольственных наборов. Учащимся школы имени Хасана Эскандера в населённом пункте Арамо провинции Латакия переданы 100 детских рюкзаков с подарками и школьными принадлежностями.

«За сутки гуманитарную помощь получили 3,9 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,44 тонны», — говорится в документе.

Сообщается также, что российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,6 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

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