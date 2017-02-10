Якутск, , 05:22 — REGNUM Нарастить население Якутии к 2022 году до миллиона человек — амбициозная, но вряд ли достижимая задача, которую ставят перед собой руководство республики. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, директор Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета Александр Кугаевский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СВФУ.

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Эксперт подчёркивает, что для достижения этой планки республике нужны ещё 50 тысяч жителей. «Если смотреть с точки зрения экономиста, то к 2022 году население Якутии вряд ли увеличится до одного миллиона человек. По моему мнению, эта цифра не сможет быть достигнута даже к 2030 году, так как в стране идут процессы, не способствующие улучшению демографической ситуации», — считает Александр Кугаевский. По его мнению, сейчас важно выяснить, какими производительными силами располагает республика, и как рационально сможет их использовать во благо.

Говоря о намерении создать к 2030 году в Якутии 50 тысяч рабочих мест (прописано в «Стратегии 2030»), экономист также выразил сомнение, что этот показатель будет достигнут так, как нужно. «Кто будут эти 50 тысяч человек? Сколько будет наших? Кого и чьи производительные силы будем привлекать на нашу территорию, чтобы мы могли выполнить программу?», — ответы на эти вопросы интересуют Александра Кугаевского. Он предлагает исследовать ситуацию в регионе и выяснить выполнимость и адекватность планов из «Стратегии» с помощью научной экспедиции. «Она должна ответить на очень много вопросов, которые стоят перед нами в области экономики и во всех остальных сферах», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Стратегия развития Якутии до 2030 года» также обещает жителям республики через 14 лет среднедушевые доходы в 6−7 прожиточных минимумов, говорит о прекращении к этому времени оттока населения благодаря созданию комфортных условий для жизни человека, обещает диверсификацию экономики и обеспечение занятости населения. В стратегии своего развития Якутия делает ставку на человеческий капитал и сохранение природы. Разработчики документа уверены, что эти приоритеты позволят республике стать геополитически значимым лидером Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. «Мы видим Якутию к 2050 году как территорию синергии счастливых и успешных людей, чистой природы и умной экономики. Каждый человек на территории Якутии будет иметь возможность через реализацию своего потенциала достичь успеха и гармонии», — говорится в кратком содержании документа.

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