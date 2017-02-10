«Позиции «понаехали» в отношении получателей гектара быть не должно»

Владивосток, , 05:19 — REGNUM В Приморье поступило свыше 17,8 тысяч заявлений на получение дальневосточных гектаров, из них более 7 тысяч были поданы в рамках реализации всероссийского этапа программы, то есть с 1 февраля. Тем не менее, в практической плоскости недочёты есть, в том числе это касается работы федеральной информационной системы «На Дальний Восток». Такое заявление сделал и.о. директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Илья Терехов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно последним данным, в отношении территориального выбора ситуация не изменилась: жители России по-прежнему чаще всего интересуются земельными участками, расположенными в Шкотовском и Надеждинском районах. На указанные муниципалитеты приходится от 25% до 30% заявлений. Примерно в 30% граждане отдают предпочтение участкам Хасанского района.

Вместе с тем наблюдается сокращение количества отказов: в ноябре 2016 года их было 46%, к январю 2017 года показатель снизился до 13%.

На сегодняшний день, по словам Ильи Терехова, специалисты разбираются в появлении в начале 2017 года на карте «серых зон», где уже успели появиться заявители. Работу уполномоченных органов затрудняют также недостатки в федеральной информационной системе.

«Надо сделать всё, чтобы люди не были им (законом) разочарованы. Сбои могут быть и даже скорее неизбежны, поскольку в сфере земельных отношений у нас самое непроработанное законодательство, но с этим надо постепенно бороться, — прокомментировал губернатор Владимир Миклушевский. — Уверен, что в Приморье поедет больше всего людей, поскольку у нас лучшие климатические и природные условия. Но цели использования земли у всех разные, необходимо предусмотреть меры поддержки для каждой из категорий. Не должно быть позиции «понаехали» в отношении получателей гектара».

Как сообщало ИА REGNUM, каждый день свыше 2 тысяч заявок поступает от граждан России, желающих получить земельные участки на Дальнем Востоке. По словам главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки, наибольшая активность наблюдается среди жителей Москвы, Московской области и Приморского края. В целом получить гектар хотят жители 80 регионов России.