Пятница, 10 Февраля 2017 года
05:59:18 МСК

«Позиции «понаехали» в отношении получателей гектара быть не должно»

Общество
В Приморье заговорили о разочаровании и необходимости дополнительных мер поддержки

Владивосток, 10 февраля 2017, 05:19 — REGNUM  В Приморье поступило свыше 17,8 тысяч заявлений на получение дальневосточных гектаров, из них более 7 тысяч были поданы в рамках реализации всероссийского этапа программы, то есть с 1 февраля. Тем не менее, в практической плоскости недочёты есть, в том числе это касается работы федеральной информационной системы «На Дальний Восток». Такое заявление сделал и.о. директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Илья Терехов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России

Согласно последним данным, в отношении территориального выбора ситуация не изменилась: жители России по-прежнему чаще всего интересуются земельными участками, расположенными в Шкотовском и Надеждинском районах. На указанные муниципалитеты приходится от 25% до 30% заявлений. Примерно в 30% граждане отдают предпочтение участкам Хасанского района.

Вместе с тем наблюдается сокращение количества отказов: в ноябре 2016 года их было 46%, к январю 2017 года показатель снизился до 13%.

На сегодняшний день, по словам Ильи Терехова, специалисты разбираются в появлении в начале 2017 года на карте «серых зон», где уже успели появиться заявители. Работу уполномоченных органов затрудняют также недостатки в федеральной информационной системе.

«Надо сделать всё, чтобы люди не были им (законом) разочарованы. Сбои могут быть и даже скорее неизбежны, поскольку в сфере земельных отношений у нас самое непроработанное законодательство, но с этим надо постепенно бороться, — прокомментировал губернатор Владимир Миклушевский. — Уверен, что в Приморье поедет больше всего людей, поскольку у нас лучшие климатические и природные условия. Но цели использования земли у всех разные, необходимо предусмотреть меры поддержки для каждой из категорий. Не должно быть позиции «понаехали» в отношении получателей гектара».

Как сообщало ИА REGNUM, каждый день свыше 2 тысяч заявок поступает от граждан России, желающих получить земельные участки на Дальнем Востоке. По словам главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки, наибольшая активность наблюдается среди жителей Москвы, Московской области и Приморского края. В целом получить гектар хотят жители 80 регионов России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Станислав Стремидловский, Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
СМИ: Трамп отказался продлевать договор СНВ-3
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванет в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом
МоскваРоссия Капитальный ремонт жилья Экономика
NB!
09.02.17
Посол РФ о подарке Путина: карта Великой Молдавии – не оскорбление Румынии
БухарестРумыния Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
09.02.17
Станислав СтремидловскийГаличина – Польше: Немцы вспомнят вам Данциг, Бреслау и Силезию
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
09.02.17
Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
09.02.17
Москва «интенсивно» решает проблемы молдавских гастарбайтеров для Додона
КишинёвМолдавия Молдавские и грузинские вина и минеральная вода на рынке России Общество
NB!
09.02.17
«В Дагестане идёт наступательно-победный этап борьбы с терроризмом»
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Общество
NB!
09.02.17
Квартплата в Петербурге в феврале вырастет из-за морозов, мусора и ОДН
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Откаты, деньги «банка приколов»: В Северной Осетии завели 4 дела на банкира
ВладикавказРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
09.02.17
Трамп: Маккейн проигрывает так долго, что уже разучился выигрывать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Долги по зарплате в России за год снизились 23,7%
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
09.02.17
У «мусорного» вопроса в Чувашии множество неизвестных и пять ответов
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Алтайский край — в плену снежной стихии и военных
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
ещё главное