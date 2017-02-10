Меркель договорилась с главами регионов об ускоренных депортациях

Берлин, , 02:54 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и главы 16 земель договорились ускорить процесс и производить больше депортаций нелегальных мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, сообщает Associated Press.

По словам самой Меркель, правительственные чиновники намерены создать национальный центр по координации депортаций, а также несколько так называемых «выездных центров», где беженцы будут находиться до назначенного срока депортации — чтобы они «не исчезли в последнюю минуту».

Сообщается, что в 2016 году около 55 тыс. просителей убежища покинули Германию добровольно и около 25 тыс. были депортированы принудительно. Всего в прошлом году 280 тыс. человек попросили убежища в Германии ‑ и это гораздо меньше, чем в 2015 году, когда в ФРГ запросили убежища 890 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Италии планируют ускорить процесс депортации мигрантов