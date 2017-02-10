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Китай допустит на «материк» иностранные НКО

Общество
Министерство общественной безопасности КНР провело ряд встреч с представителями иностранных НКО совместно с делегациями из Евросоюза, а также иностранных посольств и консульств
Китайская маска Китайская маска

Пекин, 10 февраля 2017, 02:03 — REGNUM  Иностранным НКО в Китае будут предоставлены удобные условия, а также обеспечены их законные права, сообщает со ссылкой на постановление Министерства общественной безопасности КНР издание China Daily 9 февраля.

По информации газеты, постановление о регистрации иностранных неправительственных организаций (НКО) было выпущено 1 января и вступило в действие в тот же день. Китайские власти за это время уже зарегистрировали офисы тридцати двух НКО в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун на юге Китая, чьи головные офисы расположены за пределами материкового Китая.

Как сообщается, Министерство общественной безопасности КНР провело ряд встреч с представителями иностранных НКО совместно с делегациями из Евросоюза, а также иностранных посольств и консульств в целях ознакомления с их предложениями и замечаниями, касающихся вопроса о их деятельности в Китае.

В Шанхае и Гуанчжоу полиция продемонстрировала иностранным дипломатам и представителям иностранных НКО работу новых процедур.

Издание также отмечает, что в апреле 2016 года высшей законодательной властью страны были представлены новые требования для иностранных НКО на материковом Китае. Сообщается также, что Министерство общественной безопасности продолжит работать над совершенствованием условий для НКО.

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