ООН может вывести миротворцев с Гаити

У миссии ООН на Гаити есть успехи и серьезные проблемы

Нью-Йорк, США, , 00:29 — REGNUM Организация объединенных наций назначит комиссию для оценки необходимости продолжения миротворческой миссии на Гаити, передает Reuters 10 февраля.

По словам заместителя Генерального секретаря ООН Эрве Ласду, организация «воодушевлена» успешными выборами на Гаити, в результате которых президентом страны стал Жовенель Моиз, а также окончанием реформы собственных полицейских сил Гаити.

«Ситуация в области безопасности на всей территории страны не сравнится с той, что была 10 лет назад», — сообщил Ласду.

Тем не менее, Ласду отметил, что у миссии пока «много работы… в области прав человека, прав женщин».

Стоит напомнить, что у миссии ООН на Гаити есть не только успехи, но и серьезные проблемы. В частности, миротворцев обвиняют в непреднамеренном инфицировании гаитян холерой — по неподтвержденной информации, вирус холеры был занесен на Гаити миротворцами ООН из Непала. Международная организация направила $200 млн семьям жертв холеры в качестве «моральной ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой неделе с критикой миротворческих миссий ООН, в том числе на Гаити, выступила новый постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. По словам Хэйли, миротворческие миссии стоят международной организации $8 млрд в год, однако их эффективность «вызывает много вопросов».

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