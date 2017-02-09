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Доска Колчака в Петербурге догоняет доску Маннергейма. Ее опять закрасили

Общество
Адмирал Колчак осужден как военный преступник и не был реабилитирован

Санкт-Петербург, 9 февраля 2017, 23:43 — REGNUM  Памятную доску адмиралу Колчаку, установленную в середине ноября на доме № 3 по Большой Зелениной улице в Петербурге, снова замазали черной краской, сообщает «Лайф».

При установке доски в память настолько неоднозначной исторической личности не устраивали торжеств, памятуя о недолгих гастролях в Петербурге доски Маннергейма. Однако петербуржцы уже через два дня замазали доску черной краской и подали в суд сразу пять исковых заявлений с требованием демонтажа. В последних числах января Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление о демонтаже доски. Кроме того, поклонникам Колчака напомнили, что адмирал-нарушитель присяги до сих пор считается в России военным преступником.

Тем не менее, члены организации «Белое дело» пообещали решение суда оспорить, а доску Колчака регулярно отмывать от краски, которой петербужцы еще не раз могут ее покрыть.

Читайте ранее в этом сюжете: В суде Петербурга потребовали демонтажа мемориальной доски Колчаку

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