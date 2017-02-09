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Доску Колчаку залили краской, не дожидаясь демонтажа

Общество
Суд постановил демонтировать доску Колчаку, однако это судебное решение пока не выполнено
Доска Колчаку со следами краски
Иллюстрация: Beloedelo.ru
Доска Колчаку со следами краски

Санкт-Петербург, 9 февраля 2017, 23:43 — REGNUM  Памятную доску Александру Колчаку, установленную на одном из домов в центральной части Санкт-Петербурга, 9 февраля, во второй раз за время ее пребывания, залили черной краской. Об этом сообщил на своей странице в соцсети историко-культурный центр «Белое дело», который был инициатором установки доски адмиралу и одному из лидеров белого движения в годы Гражданской войны в России.

«Доску опять закрасили. Совершенно очевидно, что вандалы решили оказывать давление на власть, терроризируя ее актами вандализма», — говорится в сообщении «белодельцев». Они добавили, что намерены 10 февраля отмывать доску.

Памятную доску Колчаку с санкции городских властей повесили 12 ноября 2016 года на фасаде дома №3 по Большой Зелениной улице, в котором в начале XX века жил адмирал. Через два дня неизвестные закрасили ее черной краской. Доску оперативно отмыли, однако еще несколько раз, как утверждают инициаторы установки мемориала, на него покушались противники увековечивания памяти Колчака.

Несколько общественных объединений выступили против появления этой таблички, в Смольнинский районный суд было подано пять исков с требованием снять доску, их объединили в одно производство. Заявители считают Колчака «военным преступником времен Гражданской войны» и полагают, что, согласовав появление доски, власти Петербурга превысили свои полномочия, фактически реабилитировав Колчака, на что не имели юридических оснований.

24 января 2017 года Смольнинский суд удовлетворил иск о признании незаконным постановления правительства Санкт-Петербурга об установке памятной доски Колчаку и обязал ее демонтировать. «Возложить на Комитет по культуре Санкт-Петербурга обязанность демонтировать мемориальную доску Колчаку А.В., установленную на фасаде дома №3 по Б. Зелениной улице в Санкт-Петербурге», — говорится в судебном постановлении.

Инициаторы установки доски заявили о намерении обжаловать это решение в вышестоящей инстанции — городском суде. Это может быть сделано в течение месяца со дня вынесения вердикта районным судом.

Читайте также: Доску Колчаку в Петербурге не будут снимать до окончательного решения суда

31 января председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко заявил журналистам, что мемориальную доску Александру Колчаку уберут только после завершения всех судебных разбирательств вокруг законности ее появления. При этом он предположил, что решение суда о демонтаже доски может обжаловать юридический комитет Смольного.

Чиновник подчеркнул, что до окончательного юридического решения доску не будут снимать. «Должно вступить в силу судебное решение. Еще предусмотрено обжалование. Пока нужно разобраться <…> это одна из противоречивых фигур нашей истории», — сказал Сухенко.

Напомним, инциденты с установкой досок адмиралу Колчаку происходили и ранее. Связаны они были с выходом на экраны известного фильма «Адмиралъ».

Читайте ранее в этом сюжете: Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку

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