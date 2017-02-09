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Свердловский губернатор надеется: Екатеринбург проведёт реформу транспорта

Общество
Перемены необходимы системе городского общественного транспорта, уверен Евгений Куйвашев

Екатеринбург, 9 февраля 2017, 21:06 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев надеется на то, что Екатеринбург не откажется от реформы транспорта. «Как и прежде, уверен: системе городского общественного транспорта перемены просто необходимы», — цитирует его департамент информационной политики главы региона.

Отметим, в январе, когда вокруг реформы разгорелись жаркие споры, губернатор заявлял, что изменения должны быть реализованы при условии широкого диалога с общественностью, с горожанами, учёта их мнений и предложений. Как он отметил сегодня, 9 февраля, такие революционные перемены требуют не менее масштабной разъяснительной кампании.

Евгений Куйвашев выразил надежду на то, что за два года Екатеринбург сможет полноценно подготовиться к нововведениям. По его словам, отказываться от обновления маршрутной сети ни в коем случае нельзя отказываться. При этом он подчеркнул, что «нельзя выбросить имеющиеся наработки, а значит, и народные деньги, которые были потрачены на исследовательские работы, в мусорное ведро». По его мнению, правильным бы было, если бы авторы транспортной сети доработали проект в рамках бюджета, который был изначально предусмотрен. Проект должен быть с учётом того развития, которое ожидает Екатеринбург и его города-спутники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жаркие споры вокруг изменения транспортной схемы города разгорелись в январе. Горожане обнаружили в проекте новой маршрутной сети множество недостатков. В начале нынешней недели идеолог реформы Евгений Липович покинул пост вице-мэра Екатеринбурга. А затем глава администрации города Александр Якоб заявил о том, что реформа отложена на 2019 год.

При этом разработчик проекта — фонд «Город.Pro» — не собирается возвращать деньги, которые были выделены ему на подготовку проекта. Всего фонд получил порядка 8 млн рублей. Представители организации заявляют, что договор с администрацией города выполнен в полном объёме и юридически у городских чиновников не было претензий к работе разработчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Транспортную схему Екатеринбурга всё же изменят 1 июля

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