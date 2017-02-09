Яровая предлагает ужесточить наказание за наркотики в военных частях

Москва, , 20:48 — REGNUM Законопроект, предполагающий ужесточение наказания за распространение наркотиков в военных частях, внесла в Госдуму Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Планируется, что уголовная ответственность за распространение наркотиков в воинских частях, будет наступать по ч.2 ст. 228.1 УК, как и по другим преступлениям этой направленности с квалифицирующими признаками и составит от 5 до 12 лет. Таким образом, законопроект восполняет пробел и включает распространение наркотиков на территории воинских частей к числу квалифицирующих признаков, отягощающих вину.

В настоящее время повышенная уголовная ответственность наступает за распространение наркотических средств в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, административных зданиях, образовательных организациях, на спортивных объектах, вокзалах и в метро, в общественном транспорте, местах отдыха и досуга.

Яровая приводит статистику, в соответствии с которой если в 2010 году военными судами за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, было осуждено 265 военнослужащих, то в 2015 году — 498 военнослужащих.