Четверг, 09 Февраля 2017 года
20:55:02 МСК

Парламент Чечни запретит школьникам пользоватся телефонами

Общество
Учебные заведения республики станут зоной свободной от гаджетов

Грозный, 9 февраля 2017, 20:26 — REGNUM  Парламент Чечни в скором времени может принять закон, запрещающий пользоваться смартфонами на территории образовательных учреждений. Соответствующий законопроект готовит Комитет по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями, сообщает Чеченская гостелерадиокомпания «Грозный».

Принятие такого закона необходимо по ряду причин. Во-первых, пользование школьниками смартфонами мешает учебному процессу, отвлекая детей от занятий, считает председатель Комитета Аднан Нагаев. Во-вторых, и это, скорее всего, является основной причиной, свободный доступ детей в интернет создает угрозу для их психики. По словам парламентария, инициативу уже поддержали в Министерстве образования Чечни.

Читайте также по теме: Рамзан Кадыров: Детей надо оградить от игр в соцсетях, ведущих к суициду

Полиция Северной Осетии встала на защиту детей от сайтов-убийц

Напомним, в последнее время жители многих регионов России встревожены распространением информации о суицидах детей, увлеченных компьютерными играми. Как сообщало ИА REGNUM, сотни жалоб на распространение в интернете игр, которые ведут к суициду подростков, поступили от родителей в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он призвал органы власти и СМИ региона принять меры и усилить информационно-разъяснительную работу с подрастающим поколением, чтобы предотвратить развитие суицидальных наклонностей у детей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с суицидальной информацией в интернете
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванет в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: «Работайте — тонко! — на сбор империи, и тогда будет победа»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом
МоскваРоссия Капитальный ремонт жилья Экономика
NB!
09.02.17
Посол РФ о подарке Путина: карта Великой Молдавии – не оскорбление Румынии
БухарестРумыния Российско-румынские отношения Политика
NB!
09.02.17
Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
09.02.17
Москва «интенсивно» решает проблемы молдавских гастарбайтеров для Додона
КишинёвМолдавия Молдавские и грузинские вина и минеральная вода на рынке России Общество
NB!
09.02.17
Кургинян: «У нас выбор — между резней и империей»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
«В Дагестане идёт наступательно-победный этап борьбы с терроризмом»
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Общество
NB!
09.02.17
Квартплата в Петербурге в феврале вырастет из-за морозов, мусора и ОДН
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Трамп: Маккейн проигрывает так долго, что уже разучился выигрывать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Долги по зарплате в России за год снизились 23,7%
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
09.02.17
«Расточительность властей Оренбурга»: школа с гарантией идёт на ремонт
ОренбургРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2016 Экономика
NB!
09.02.17
У «мусорного» вопроса в Чувашии множество неизвестных и пять ответов
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Андрей Ганжа Йемен: о ракетах, Юпитерах и быках
СанаЙемен Ситуация в Йемене Политика
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
Соединения ПВО ВКС «отразили» массированную атаку на Москву
МоскваРоссия Военные учения Общество
ещё главное