Парламент Чечни запретит школьникам пользоватся телефонами

Грозный, , 20:26 — REGNUM Парламент Чечни в скором времени может принять закон, запрещающий пользоваться смартфонами на территории образовательных учреждений. Соответствующий законопроект готовит Комитет по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями, сообщает Чеченская гостелерадиокомпания «Грозный».

Принятие такого закона необходимо по ряду причин. Во-первых, пользование школьниками смартфонами мешает учебному процессу, отвлекая детей от занятий, считает председатель Комитета Аднан Нагаев. Во-вторых, и это, скорее всего, является основной причиной, свободный доступ детей в интернет создает угрозу для их психики. По словам парламентария, инициативу уже поддержали в Министерстве образования Чечни.

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Полиция Северной Осетии встала на защиту детей от сайтов-убийц

Напомним, в последнее время жители многих регионов России встревожены распространением информации о суицидах детей, увлеченных компьютерными играми. Как сообщало ИА REGNUM, сотни жалоб на распространение в интернете игр, которые ведут к суициду подростков, поступили от родителей в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он призвал органы власти и СМИ региона принять меры и усилить информационно-разъяснительную работу с подрастающим поколением, чтобы предотвратить развитие суицидальных наклонностей у детей.