Демография Приднестровья: Массовая миграция, убыль и старение населения

Тирасполь, , 19:11 — REGNUM «Сокращение и старение населения, большой миграционный отток — таковы основные характеристики демографической карты Приднестровья», — пишет приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья» со ссылкой на исследования, проведенные специалистами Приднестровского госуниверситета.

По словам руководителя лаборатории региональных исследований Приднестровского госуниверситета Андрея Кривенко, сокращение численности населения Приднестровья наблюдается с начала 90-х годов, при этом наиболее быстро уменьшалось именно городское население, поскольку оно считается более подвижным. Численность городского и сельского населения составляет примерно 70% на 30% соответственно.

«В 1989 году на территории Приднестровья была проведена перепись населения, и официальные источники говорили нам о цифре в 740 тысяч человек. Но, если исключить те территории, которые не администрируются нашими властями (Кошница, Варница), оказывается 680 тысяч человек. При переписи населения в 2004 году численность жителей Приднестровья уже составила 555 тысяч. Предварительные данные переписи за 2015 год дают цифру в 475 тысяч человек», — отметил Кривенко.

Сравнительные данные переписи населения за 2004 год и предварительные данные за 2015 год показали, что количество жителей Каменского района сократилось более чем на 24%, Рыбницкого района — почти на 16%, в Дубоссарском и Григориопольском районах за 10 лет стало на 17% меньше жителей. В Тирасполе — на 11,8%, в Бендерах — на 13% и в Слободзейском районе — на 12% населения меньше.

Что касается показателей смертности и рождаемости, то ежегодно в республике рождается около 5 тысяч младенцев, а умирает от 7 до 8 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения составляет от 2 до 3 тысяч человек. «В 1994 году рождаемость и смертность вышли на один уровень, но потом снова смертность стала выше. Сейчас мы видим, что темпы смертности населения сокращаются незначительно, но растёт рождаемость», — пояснил завлабораторией региональных исследований.

Андрей Кривенко заявил, что, наблюдая за демографическими показателями Приднестровья, не нужно поддаваться панике. «Те данные, которые мы сейчас имеем, должны помогать нам, нашим органам власти проводить политику, которая опиралась бы на эти демографические показатели. Есть достаточно удачный опыт стран, международных организаций в решении демографических проблем, почему бы его не применить у нас? Тем более что многое уже делается в республике», — подвел итог эксперт.