Администрация Махачкалы снесла забор у здания Академии наук

Доводы ученых о том, что земля — это федеральная собственность, а не муниципальная, не убедили группу сноса

Махачкала, , 19:25 — REGNUM В Махачкале работники строительной инспекции администрации города бульдозером снесли забор у здания Дагестанского научного центра Российской академии наук (ДНЦ РАН).

Один из работников научного центра рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что ученые пытались убедить работников мэрии прекратить снос, потому что земля находится в федеральной собственности и администрация города не имеет права сносить постройки на ее территории.

Как пояснили в администрации города, эта работа проводилась по поручению мэра Мусы Мусаева в рамках акции «Открытый двор». На месте, где был произведен снос строений, по словам сотрудников управления капитального строительства администрации, будет произведено озеленение. «Все сделано для красоты, заборы и другие ограждения, которые самовольно устанавливают, по закону имеем право сносить. Все сделано в рамках закона», — рассказал один из сотрудников мэрии.

Однако ученые возмущены тем, что никого не предупредили о готовящейся акции, не было никаких уведомлений. Вместе с железным забором бульдозер снес и ели, которые специально были привезены из ботанического сада. «Не было решения суда, не было представлено никаких документов. Участок сам по себе зеленый, в озеленении он не нуждается, все очень красиво благоустроено, там есть фонтан. Зачем сначала бульдозером сносить, а потом снова что-то озеленять. Что за варвары?» — возмутился работник научного центра Магомед Магомедов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Махачкале за прошлый год суд постановил снести 120 самовольных строений. Администрация города рассмотрела 280 случаев незаконного строительства.