Цены на маркированные лекарства остаются в фокусе внимания «Единой России»

Москва, , 19:10 — REGNUM В рамках партийного проекта «Народный контроль» «Единая Россия» проведет мониторинг цен на лекарства, включенных в эксперимент по маркировке, который с 1 февраля стартовал в ряде регионов. Первые итоги мониторинга будут подведены весной 2017 года.

«Единая Россия», уже заявившая о недопустимости подорожания лекарств, проведет мониторинг цен на лекарства в регионах, где стартовал эксперимент. В том случае, если будут выявлены факты серьезного роста цен на лекарства, я направлю соответствующий запрос в Росздравнадзор с требованием выяснить причины. Крайне важно в этом разобраться сейчас, пока проект находится в пилотном режиме — связан ли рост цен с затратами на штрих-коды или же причина кроется в недобросовестности предпринимателей, которые пытаются использовать маркировку как повод извлечь дополнительную прибыль», — заявила депутат Госдумы Анна Кувычко («Единая Россия»).

«Решение о маркировке препаратов очень правильное, ведь оно позволит каждому проверять легальность препаратов — с помощью смартфона или сканера, установленного в аптеке. Это станет серьезным, и очень существенным шагом в борьбе с фальсификатом. Однако экспертное сообщество уже высказало опасения, что данный механизм может спровоцировать существенный рост цен на медикаменты, причем в некоторых регионах до 20%. Мы этого не должны допустить — за нововведения не должны платить люди», — отметила Анна Кувычко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года в шести регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Московской, Новгородской областях стартовал пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта. В начале эксперимента общий объем маркируемых лекарств составит около 10% рынка, первый этап пилотного проекта продлится до июня 2017 года.

С 2018 года планируется сделать маркировку обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов, реализуемых на территории России.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат: ФАС должна подключиться к контролю ситуации с маркировкой лекарств