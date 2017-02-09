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Москва «интенсивно» решает проблемы молдавских гастарбайтеров для Додона

Общество
Речь идет о 50 тыс. молдавских трудовых мигрантов, которым был закрыт въезд в РФ из-за совершенных правонарушений

Кишинёв, 9 февраля 2017, 18:57 — REGNUM  «В Москве ведется интенсивная работа для снятия ограничений примерно для 50 тыс. молдавских граждан, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — сообщил 9 февраля по итогам встречи с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он также отметил, что в ближайшее время в Молдавию прибудет группа экспертов Россельхознадзора и Роспотребнадзора для проверки предприятий «в целях возобновления экспорта молдавской продукции в Россию, а также увеличения количества категорий продуктов и компаний, которые будут экспортировать на российский рынок».

Додон подчеркнул, что тем самым реализуются договоренности, которые были достигнуты в ходе его официального визита в Москву в середине января.

Напомним, ограничения на въезд в РФ вводились в отношении упомянутой категории молдавских граждан за нарушение миграционного режима и другие правонарушения, совершенные на территории РФ.

«Решение проблем» молдавских гастарбайтеров, которым был запрещен въезда в РФ, позже использовалось в качестве политического инструмента в ходе предвыборных кампаний молдавских партнеров Кремля — Партии социалистов, Игоря Додона и башкана Гагаузии Ирины Влах.

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