Челябинская агломерация и пике социальной сферы

Челябинск, , 18:10 — REGNUM Проект Челябинской агломерации бессилен против повышения стоимости проезда, ухудшения системы здравоохранения, сокращения библиотек и «скукоживания» других составляющих социальной сферы. Причина в том, что у проекта агломерации территорий совершенно другие задачи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт по вопросам агломерирования территорий в России Артемий Шишкин.

Главная из действительных задач, по мнению эксперта, — это «собрать» в анклавы, на основе крупных городов, население «для поддержания жизни». Другой уровень нацеленности, применительно к Челябинску, — это сохранить статус «города-миллионника», чтобы не лишиться федерального финансирования. И третий момент — это сконцентрировать в нескольких точках социальную инфраструктуру, и заставить жителей перемещаться за получением социальных услуг.

Человек — разменная монета агломерации?

21 января 2017 года в Коркинском муниципальном районе были повышены цены на проезд в автобусах до Челябинска. Это не первая и не последняя «палка в колеса» тем агломерационным процессам, что и так идут со скрипом в неотлаженных механизмах и пробуксовках в трясине либеральных реформ.

Эксперт по пилотному проекту Челябинской агломерации Юрий Зацепилин объяснил со своей точки зрения суть происходящего: «Есть два процесса, один — чисто экономический, который на сегодняшний день происходит. И другой процесс — агломерационный, который находится в стадии разработки стратегии». То есть эксперт предлагает разделять эти два процесса и не смешивать их.

«Да, это действительно два совершенно разных процесса… как две стороны одной монеты. Той монеты, которую уже платят жители нашей области. И в настоящей экономической ситуации для тех граждан, что пользуются общественным транспортом, плата эта велика. Не стоит даже и говорить, что повышение это не первое и, к сожалению, далеко не последнее. Ведь рост стоимости билетов объясняется возросшими расходами. Естественно, что агломерация «требует» дешевой платы за проезд, но и также естественно, что она, плата, будет постоянно расти. Ведь ту монету, имя которой «рыночная экономика», никто не отменял», — отметил эксперт по вопросам агломерирования территорий в России, публицист Артемий Шишкин.

«Было время, и цены снижали»… — пел Высоцкий. Но то было в советские времена, когда государство действительно регулировало и планировало. Ныне же цены снижать никто не намерен. И потому эксперты, ратующие за агломерацию, обещая уравнивание цен, затрудняются ответить, в каком далёком будущем это произойдет.

Напомним, челябинские лоббисты агломерации заявляли, что после создания агломерации возникнет преимущество в транспортном сообщении, а стоимость билета на проезд в пределах агломерации выровняется, что существенно упростит перемещение жителей. Будет реализован и другой аспект: единое медицинское обслуживание. Потому как предполагается привязка по медуслугам не к одной территории, на которой проживает гражданин, а возникнет возможность выбора медучреждения на территории всей агломерации с перемещением до учреждения по созданной единой транспортной системе.

«Что касаемо «преимущества в транспортном сообщении», то с этим всё понятно уже сейчас — уравнивать цены на проезд будут по верхнему значению. Но ведь есть специалисты, которые предупреждали об опасностях подобного «аспекта». Рабочая группа экспертов, привлеченных для анализа схемы территориального планирования (СТП) Челябинской агломерации, выявила как минимум 15 серьёзных нарушений в порядке разработки и утверждения этого документа. По их мнению, нарушены сразу несколько статей Градостроительного Кодекса РФ, а также Положения областного закона о стратегическом планировании. При разработке схемы заказчик и исполнитель также не приняли во внимание требования целого ряда документов. А также оказалось проигнорировано содержание сразу пяти разделов Схемы территориального планирования РФ, включая развитие транспорта и энергетики, и сферу обороны и безопасности страны», — сообщил эксперт Шишкин.

Через единый тариф — по единым дорогам — к единой медицине

В отношение же другого «аспекта», медицинского обслуживания, также уже намечены горизонты агломерационного планирования. Так, Елена Мурзина — заместитель главы города по экономике и финансам, в своем докладе отнесла к большим достижениям Челябинска, кроме всего прочего, — развитие частной медицины и крупных медцентров.

Однако не все были согласны с представителем челябинской администрации. Глава региональной Общественной палаты практически в тот же день утверждал совершенно обратное. «Здравоохранение — очень сложная сфера с присущим ей многообразием специфичных отношений. За последние годы уровень медицины в регионе значительно вырос. Однако проблемы тоже имеют место быть. Высокие цены на лекарства, нехватка врачей, платная медицина. Все это требует анализа и правильных решений. Буквально вчера об этом, уже в который раз, говорил президент Владимир Путин. Он провёл рабочую встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой», — такими словами открыл онлайн-встречу, в рамках нового проекта: «Час с региональным министром», председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

«И это ещё одна монета с двумя сторонами, аверс и реверс коих — рынок и медицина. Именно отсюда и нехватка медперсонала в бесплатных поликлиниках и стационарах и неудовлетворительное качество оказываемых услуг в этих заведениях», — комментирует происходящее Артемий Шишкин.

А процессы идут

Как высказался один из экспертов, сопровождающих процесс создания Челябинской агломерации: «есть процессы, которые происходят естественным образом, самостоятельно, вне зависимости от людей, экспертов и кого бы то ни было, а есть процессы, которые идут планово». Процесс агломерирования территории был отнесен к развивающимся по плану.

Здесь впору задаться вопросом — как же так? Ибо практически все спикеры, комментирующие процесс создания агломерации, утверждали, что этот процесс складывается естественным образом, и задача власти, лишь его узаконить.

«Должно быть, не было заявлений многих и многих генеральных директоров всевозможных институтов, федеральных и региональных экспертов и купно вторящим им представителей властей о том, что развитие агломерации — процесс естественный, и что она (агломерация — прим. ИА REGNUM) уже номинально существует, и остается лишь формально зафиксировать ее на бумаге? Дескать: «мудрые своим житейским пониманием люди России уже сами протоптали дорожки, где им удобно, и нам надо лишь заасфальтировать их»… Что же ныне выходит — под асфальт закатают только нужные кому-то маршруты и только ведомые кем-то пути? Вместо: «куда хотим, туда едем и можем, где нам надо, свернуть», получается: «наш поезд проедет лишь там, где проложен путь»?», — отметил Артемий Шишкин.

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В заключение эксперт с сожалением отметил, что последние 25 лет вся государственная политика показывает, а действие либеральных властей доказывают, что и «генпланов», и «асфальта» заготовлено для России много. И это осуществляется, вне зависимости от того, хочет ли этого «мудрый по-житейски» народ страны или нет.

Добавим, советник президента РФ Путина, Алексей Кудрин, на последнем Гайдаровском форуме уже анонсировал готовящийся президентский указ об основах государственной региональной политики, который, в том числе, может оказать влияние на скорость и качество развития процессов агломерирования в России.