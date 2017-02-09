В ульяновских школах и детских садах детей кормят просроченными продуктами

В 2016 году в сфере организации питания детей в школах и детских садах региона выявлено более 100 нарушений законодательства

Ульяновск, , 17:57 — REGNUM Наибольшее количество нарушений при организации питания в школах и детских садах Ульяновской области приходится на использование некачественных продуктов питания, недостаточный медицинский контроль и использования ненадлежащей посуды.

Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, в 2016 году органами прокуратуры Ульяновской области в сфере организации питания детей в общеобразовательных и дошкольных организациях региона выявлено более 100 нарушений законов, для устранения которых внесено свыше 30 представлений, инициировано привлечение к административной ответственности 37 должностных лиц, принесено 7 протестов.

Так, по данным прокуратуры, в Большенагаткинском детском саду «Сказка» в питании детей вместо творога использовались продукты с заменителем молочного жира с массовой долей 9%, а также отсутствовали документы на сметану и сливочное масло.

В детском саду общеразвивающего вида «Ромашка» в ежедневном меню не указывался объём порции блюд и использовались пищевые продукты с истекшим сроком годности. В Тагайском детском саду «Аленушка» не обеспечивалось достаточное наличие в блюдах молочных и рыбных продуктов, соков, фруктов и овощей.

По постановлениям прокуратуры Старокулаткинского района, выявившей факты использования при приготовлении блюд молочного жира вместо цельного молока и хранения продуктов с истекшим сроком годности, привлечены к административной ответственности по ст.6.3 КоАП РФ и оштрафованы директоры соответственно Старозеленовской школы и Старокулаткинской средней школы №1.

Схожие нарушения были установлены прокурором Димитровграда в деятельности оператора школьного питания ООО «Альтернатива», обслуживающего все школы города. К административной ответственности привлечены 3 должностных и юридическое лицо.

По постановлениям прокурора Майнского района оштрафованы руководители 6 общеобразовательных организаций, в которых были установлены факты разработки примерного меню без учета сезонности, а также использования для приготовления салатов овощей без термической обработки.

Прокуратурой Инзенского района в 5 школах было выявлено отсутствие в помещениях для хранения продуктов приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха, использование на пищеблоках посуды с отбитыми краями и поврежденной эмалью.

В Николаевском районе опротестованы 7 локальных актов общеобразовательных организаций о создании бракеражных комиссий, которыми в их состав не были включены медицинские работники.

Кроме того, в 2016 году оценка организации питания детей в школах давалась и при проведении проверок исполнения законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления малолетних.

В результате было установлено, что в 5 лагерях дневного пребывания при Инзенской, Староатлашской, Прасковьинской, Славкинской и Чердаклинской средних школах к работе допускались лица, не прошедшие полный медицинский осмотр.

В лагере дневного пребывания при Игнатовской средней школе из 4 конфорок бытовой электроплиты в рабочем состоянии находились лишь 2, а говядина для супа и мясо птицы для второго блюда варились в одной кастрюле.

В холодильнике в лагере дневного пребывания при Выровской средней школе было обнаружено молоко с истекшим сроком годности.