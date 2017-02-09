УФАС проверит контракт Заксобрания Петербурга с автопредприятием Смольного

Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Инспекция Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в открытом заседании рассмотрит правомерность действий Законодательного собрания города при совершении закупки услуг по аренде легковых автомобилей с водителем. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УФАС. Заседание назначено на 14 февраля.

Как отмечается, поводом для рассмотрения стало заявление физического лица. Заявитель посчитал незаконным то, что парламент Петербурга заключил контракт на аренду легковых автомобилей с водителем с Санкт-Петербургским государственным бюджетным автотранспортным учреждением «Смольнинское».

«Контракт на сумму, превышающую 439 млн руб., заключен без проведения торгов», — отметили в УФАС.

Инспекция ведомства должна решить, имело право Законодательное собрание заключать такой контракт с единственным поставщиком без торгов или нет.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское» занимается транспортным обслуживанием чиновников администрации Северной столицы. Кроме того, оно обслуживает членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы «для осуществления ими своих полномочий на территории Санкт-Петербурга».

Водители и автомобили предприятия могут привлекаться для транспортного обслуживания проводимых в городе конференций, совещаний, семинаров, выставок и иных официальных мероприятий.