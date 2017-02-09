В Кировской области число уклонистов от службы в армии превысило 6%

По итогам года 76,3% призывников были признаны годными для службы в армии по состоянию здоровья

Киров, , 17:37 — REGNUM В Кировской области по итогам 2016 года число граждан, уклоняющихся от службы в армии, составило 6,3% от общего сила призывников. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве по итогам совещания по подведению итогов выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, в 2016 году.

Всего в 2016 году не удалось вручить повестки о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 368 жителям области.

По итогам года из Кировской области для прохождения военной службы в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования было направлено 3103 человека (1878 — весной и 1225 человек осенью).

В ходе осеннего призыва 37% от числа граждан, отправленных в войска, имели категорию предназначения А1, то есть без каких-либо ограничений по состоянию здоровья. За высокие морально-деловые качества 342 человека были отправлены в учебные части.

Также в Кировской области, как и в целом по Российской Федерации, сохраняется тенденция роста показателя годности граждан к военной службе по состоянию здоровья. По результатам проведения медицинского освидетельствования граждан осенью прошедшего года в регионе он составил 78,3%, в целом за 2016 год — 76,3%.

В то же время имеют место факты неудовлетворительной работы. Так, в Яранском районе осенью 2016 года число неоповещённых граждан составило 25,4% от общего числа тех, кто подлежат явке на призывную комиссию.