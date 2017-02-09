Медики Севастополя получат региональную надбавку в 5 тыс. рублей Общество Медицинским сестрам предусмотрена надбавка в размере 2,5 тыс. рублей в месяц

Севастополь, , 17:14 — REGNUM Правительство Севастополя утвердило порядок предоставления региональной доплаты участковым терапевтам, педиатрам и врачам общей семейной практики, передает корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания городского правительства 9 февраля. «Размер ежемесячной доплаты для врачей устанавливается в размере 5 тыс. рублей», — сказала и.о. директора департамента здравоохранения города Ольга Емельяненко. Региональная доплата участковым медицинским сестрам предусмотрена в размере 2,5 тыс. рублей в месяц. Всего на региональные доплаты врачам и медсестрам в городском бюджете на 2017 год предусмотрено 32,3 млн рублей.

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