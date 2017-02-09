Жители Латвии считают судебные процессы в стране несправедливыми: опрос

Рига, , 17:07 — REGNUM Больше половины жителей Латвии уверены, что судебные процессы в стране нечестные и несправедливые, об этом говорят результаты опроса, проведенного в январе 2017 года агентством социологических исследований SKDS, сообщает LETA.

Так, 55,3% опрошенных не согласны с утверждением, что судебные процессы в Латвии честные и справедливые. 33,1% с этим скорее не согласны, 22,2% — совершенно не согласны. Скорее согласны с этим утверждением 18,8% респондентов, полностью согласны с ним всего 2,3% опрошенных. Еще у 23,7% опрошенных не было конкретного мнения по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре 2015 года председатель Верховного суда Латвии Ивар Бичкович заявил, что на данный момент зарплаты судей не являются адекватными, и это создает риск, что выносимые приговоры не всегда будут справедливыми. Помимо этого, сохраняется высокая текучесть кадров, что также не способствует укреплению системы в целом.

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