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Жители Латвии считают судебные процессы в стране несправедливыми: опрос

Общество
2,3% респондентов полностью думают иначе

Рига, 9 февраля 2017, 17:07 — REGNUM  Больше половины жителей Латвии уверены, что судебные процессы в стране нечестные и несправедливые, об этом говорят результаты опроса, проведенного в январе 2017 года агентством социологических исследований SKDS, сообщает LETA.

Так, 55,3% опрошенных не согласны с утверждением, что судебные процессы в Латвии честные и справедливые. 33,1% с этим скорее не согласны, 22,2% — совершенно не согласны. Скорее согласны с этим утверждением 18,8% респондентов, полностью согласны с ним всего 2,3% опрошенных. Еще у 23,7% опрошенных не было конкретного мнения по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре 2015 года председатель Верховного суда Латвии Ивар Бичкович заявил, что на данный момент зарплаты судей не являются адекватными, и это создает риск, что выносимые приговоры не всегда будут справедливыми. Помимо этого, сохраняется высокая текучесть кадров, что также не способствует укреплению системы в целом.

Читайте ранее в этом сюжете: Работники латвийских судов требуют от правительства повышения зарплат

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