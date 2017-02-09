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На Среднем Урале деньги Фонда капремонта хотят перевести в областную казну

Общество
А также предлагают профинансировать фонд из бюджета на 100 миллионов рублей

Екатеринбург, 9 февраля 2017, 16:55 — REGNUM  В Свердловской области обсуждается предложение о переводе денежных средств Фонда капитального ремонта со счетов коммерческих банков на казначейский счет регионального Минфина. По мнению чиновников, это обеспечит сохранность денег, и областное правительство получит маневренные средства, которые можно использовать вместо привлечения коммерческих кредитов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Свердловской области подтвердили информацию о том, что данный вопрос обсуждается. Но на данный момент все средства по-прежнему расположены на депозитах в банках, а управление ими осуществляют сотрудники Фонда.

Преимущество нахождения собранных с владельцев жилья в многоквартирных домах средств на депозитах заключается в том, что на размещённую сумму идёт банковский процент, то есть неиспользуемые на капитальный ремонт деньги «работают» и увеличивают сами себя. Если же средства будут переведены на казённый счёт, то на них перестанут идти проценты.

Однако у сторонников реформы, есть свои аргументы. Так, по словам, главы регионального Минфина Галины Кулаченко, расположенные в казначействе средства будут лучше контролироваться, а их сохранность будет гарантирована. Более того она уверена, что вместо того, чтобы брать займы в коммерческих банках под большие проценты, Минфин будет располагать недорогими для бюджета средствами, сообщает URA.RU. По данным издания, инициативу поддерживают глава бюджетного комитета Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков и назначенный куратором Фонда капремонтов глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Также сегодня, 9 февраля, министр заявил о том, что у Фонда нет денег на претензионно-исковую работу, то есть на госпошлины и иные судебные издержки. По его словам, речь идёт о полутора миллиардах рублей долга собственников перед региональным оператором. Николай Смирнов попросил депутатов выступить с ходатайством к правительству о выделении недостающих 98 млн рублей на судебные расходы из областной казны, сообщает newdaynews.ru. Однако по данным издания региональный Фонд капремонтов за 2015 год получил 179,5 млн рублей прибыли от предпринимательской деятельности.

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