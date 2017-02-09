Госдума повысит штрафы за парковку на газонах и в парках

Москва, , 16:44 — REGNUM Законопроект о штрафах за проезд и стоянку автомобилей на газонах, в скверах и парках комитет по законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля. Законопроект был инициирован парламентариями Свердловской области.

Предлагается установить административную ответственность в виде штрафа от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за проезд или стоянку транспортных средств на газонах и других озелененных территориях. При этом полномочия по составлению протоколов о правонарушении и рассмотрению дела предлагается предоставить участковым уполномоченным полиции и сотрудникам органов местного самоуправления.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранению и приумножению озелененных территорий, чрезвычайно важных для жителей городов», — заявил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).