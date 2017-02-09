Гуманитарный груз для мусульман рохинджа доставлен в порт Мьянмы

Нейпьидо, , 16:15 — REGNUM Корабль с гуманитарным грузом для мусульман рохинджа прибыл из Малайзии в порт Мьянмы, сообщает 9 февраля Reuters.

500 килограмм продовольствия и средств первой необходимости доставлены в порт Янгон. После разгрузки корабль доставит еще около 2 тыс. килограмм гуманитарного груза в юго-восточный район Бангладеш.

Напомним, Малайзия направила гуманитарную помощь для мусульман рохинджа, проживающих в штате Ракхайн, который находится вблизи границы в Бангладеш. Вооруженные силы Мьянмы проводят военную операцию в штате Ракхайн с октября прошлого года, когда на несколько пограничных постов Мьянмы напали около 200 боевиков.

Власти Мьянмы считают, что в нападении участвовали мусульмане рохинджа. Между буддистским большинством страны и мусульманским меньшинством начались столкновения.

С октября 2016 года в Бангладеш прибыло около 69 тыс. беженцев из штата Ракхайн.

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