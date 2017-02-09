В Ярославле оплату школьных обедов переводят на безнал

Ярославль, , 16:14 — REGNUM В конце февраля — начале марта в трех ярославских школах — № 18, 89 и 36 — стартует пилотный проект системы безналичной оплаты питания «Ладошки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

В столовых установят приборы, которые будет считывать уникальный рисунок вен на ладони ребенка. Ему надо для покупки еды провести ладошкой над сканером. До конца года планируется внедрение системы еще в 9 школах во всех районах города (14, 68, 31, 40, 3, 56, 26, 27, 80). Таким образом, в этом году системой «Ладошки» будут оборудованы 12 школ Ярославля.

В каждой школе установят одно платежное устройство в холле и моноблок перед пищеблоком. Принять решение о пользовании системой должны родители учеников. Ученики по-прежнему смогут оплачивать свои завтраки и обеды наличными средствами.

Чтобы присоединиться к системе «Ладошки», родителям необходимо подписать согласие на обработку персональных данных, а ребенку — предоставить свою ладошку для считывания образца и присвоения уникального номера в системе. Этот уникальный номер понадобится родителям, чтобы открыть личный кабинет на сайте и пополнить электронный кошелек. Использование личного кабинета и пополнение электронного кошелька — бесплатное. Кроме того, родители смогут контролировать рацион питания ребенка в режиме он-лайн. Пополнить кошелек можно и наличными деньгами через устройства самообслуживания банка.

«Проект «Ладошки» позволяет улучшить контроль, включить и заинтересовать всех участников образовательных отношений вопросами организации питания, вести ежедневный мониторинг количества питающихся в школьной столовой в автоматическом режиме, отслеживать востребованность у школьников предлагаемого меню, расширить возможности альтернативных форм оплаты питания. Это позволяет администрации школы выстроить системную, качественную и эффективную работу в сфере организации школьного питания. Внедрение проекта не повлияет на повышение стоимости питания», — сказал заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

В мэрии обещают, что бюджетные средства затрачены не будут, все оборудование предоставляет один из банков. Такая технология оплаты школьного питания уже опробована в школах Московской области, в Иванове, в Чебоксарах, в Воронежской области и ряде других регионов.