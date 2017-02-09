В Самарской области порталом госуслуг пользуется более 1 млн человек

Самара, , 15:48 — REGNUM Количество жителей Самарской области, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), дающей возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме, превысило 1 млн, что составляет 38,3% населения региона. Такие данные приводит Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает ИА REGNUM.

За первый месяц 2017 года рост этого показателя составил около 2%. Связано это в том числе с тем, что январе проходила кампания по записи детей в первые классы общеобразовательных заведений — впервые с использованием ЕСИА.

Планируется, что в 2017 году в Самарской области через использование ЕСИА будут переведены такие услуги как доступ к школьным электронным дневникам, электронная запись к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕСИА — информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.

По данным Госкомстата России численность населения Самарской области составляет 3 млн 204 тыс. 983 человек.