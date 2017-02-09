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150 тысяч противозаконных материалов нашли в сети казахстанские госорганы

Общество
Публикации содержали пропаганду экстремизма, терроризма, жестокости, насилия и суицида

Астана, 9 февраля 2017, 15:43 — REGNUM  Объемы противоправного контента в Казахстане приняли угрожающие масштабы. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил министр информации и коммуникаций страны Даурен Абаев на расширенной коллегии министерства.

«Министерством на постоянной основе ведётся мониторинг информационного поля на предмет соблюдений требований законодательства. Это особенно актуально в последнее время. Объемы противоправного контента приняли беспрецедентные масштабы. Их деструктивное влияние на наших граждан, особенно подростков и детей, нельзя недооценивать. Вы это прекрасно знаете», — заявил министр обращаясь к коллегии.

По его словам, в 2016 году госорганами Казахстана было выявлено на интернет-ресурсах 150 тысяч материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма, жестокости, насилия и суицида. Министерством информации было направлено порядка 500 писем-уведомлений собственникам этих сайтов. В результате 110 тысяч противоправных материалов были удалены. И, по словам Абаева, работа по выявлению контента, нарушающего казахстанское законодательство, продолжается.

«В рамках борьбы с противоправным контентом министерством налажено тесное сотрудничество с ведущими зарубежными социальными сетями и поисковыми службами. Эта работа будет продолжена, акцент в ней сделан на разрешение вопросов в предупредительном порядке», — заявил Абаев.

Следует отметить, что сейчас в Казахстане началась паника из-за известных в социальных сетях игр «Синий кит» и «Тихий дом».

Казахстанские СМИ уже связали несколько случаев суицида среди подростков именно с этими играми.

Газета «Время» сообщила, что в Караганде в ночь 6 февраля покончила с собой 19-летняя студентка, в телефоне которой нашли снимок записки с текстом «Синий кит или Тихий дом или 4−20, я в игре, тест 57 или 84».

В Кокчетаве школьник сообщил о том, что на него вышли некие люди, которые стали давать ему задания. Однако он понял, что это связано с игрой «Синий кит», и отказался.

В Актау 6 февраля семиклассник нанес себе несколько порезов, якобы выполняя задания куратора игры «Синий кит».

Прокуратура Восточного Казахстана обнаружила два факта вовлечения школьников области в опасную игру «Синий кит». Прокуроры нашли в социальной сети «ВКонтакте» 9 групп, пропагандирующих насилие и суицид.

В Министерстве внутренних дел Казахстана тем временем призывают граждан не поддаваться панике и не верить слухам о суицидах детей и подростков из-за участиях в этих играх.

В частности, директор Департамента государственного языка и информации в МВД Алмас Садубаев, комментируя в социальных сетях факт гибели 19-летней студентки, отметил, что группы смерти не имеют к этому случаю никакого отношения.

«По факту смерти Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Информация о том, что самоубийство было совершено под влиянием социальных сетей, является недостоверной. Преподаватели и родные потерпевшей в связи с последней информационной волной в обществе предположили о ее связи с «группами смерти». Обстоятельства будут установлены в ходе следствия. Кроме того, призываем представителей СМИ не раздувать указанную тему в информационном пространстве, корректно освещать тему суицида, опираться только на комментарии компетентных органов. Граждан призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — написал Садубаев.

В свою очередь руководитель Управления контроля в области СМИ министерства информации и коммуникаций Азамат Кабдешев заверил, что в настоящее время все группы, призывающие к суициду, удалены, однако появилось очень много сообществ, которые повышают свой рейтинг за счет схожих названий, но они не призывают к самоубийствам.

«В 2015 году были приняты меры в отношении 157 сообществ и групп, а в 2016 году были приняты меры в отношении 161 — именно суицидального направления. К сожалению, группы, которые остаются открытыми с этими именами, есть, но внутри них, когда мы осматриваем в ходе мониторинга, противоправных материалов нет», — уточнил Азамат Кабдешев.

Между тем, президент Казахстанской ассоциации родителей Амина Жомарткызы заявила, что распространение информации о «группах смерти» в соцсетях только усугубило ситуацию.

«Мы поняли, что как таковых фактов самоубийств из-за этой игры «Синий кит» не было установлено. Мы обратились к родительской общественности. Родительская общественность очень напугана. Поэтому у нас было обращение: больше уделять своим детям внимания, проследить за всем этим. Сейчас очень важно для родителей знать, что дети в безопасности. СМИ привлекают внимание к игре, и таким образом усугубляем всю эту картину», — подчеркнула она.

Отметим также, что органы прокуратуры Казахстана периодически инициируют блокировку различных интернет-сайтов и пабликов (сообществ) в социальных сетях. В июле 2016 года по инициативе прокуратуры города Атырау был заблокирован доступ к 22 пабликам социальной сети «Вконтакте».

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам в закон «О связи», вступившим в силу 1 января 2017 года, у руководителей местных департаментов Комитета национальной безопасности Казахстана появилось право по своему усмотрению приостанавливать работу социальных сетей и любых сайтов без соответствующего решения суда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане взломали 21 сайт госорганов

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