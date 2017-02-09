В Оренбуржье фирма заплатит 70 тыс. рублей за травму ребенка на батуте

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что единственной причиной несчастного случая явились неудовлетворительная организация детского развлечения

Орск, Оренбургская область, , 15:32 — REGNUM Оренбургский областной суд взыскал с организации, на чьем аттракционе пострадал ребенок, компенсацию в 70 тыс. рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, с иском к ООО «Прайм» о взыскании компенсации морального вреда обратилась мать семилетнего мальчика.

Женщина отметила, что в июне 2016 года они вместе с сыном отдыхали в детском развлекательном центре «ДетвоRRа» в городе Орске. Она отвела ребенка на игровую площадку. Прыгая на батуте, мальчик, не удержав равновесие, упал и сильно повредил руку. Его сразу же доставили в местную больницу, где поставили диагноз — перелом правого предплечья со смещением. Мальчику наложили гипс, назначили физлечение.

В судебном заседании представители ответчика с требованиями не согласились. Владельцы торгового центра во всем винят маму пострадавшего ребенка, которая, якобы, оставила его без присмотра.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что единственной причиной несчастного случая явились неудовлетворительная организация детского развлечения. Владелец аттракционов не позаботился о безопасности их эксплуатации. Батут не имел ограждения, а область приземления не оснащена ударопоглощающим покрытием.

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда постановила взыскать с организации в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей.

Стоит также отметить, что летом 2016 года тоже на батуте, но в Оренбурге, получила травму головы девятилетняя девочка. Она упала с батута, установленного в торгово-развлекательном комплексе. В отношении фирмы-организатора аттракциона было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В Свердловской области жертвами опасного аттракциона стали сразу семь детей. Летом 2016 года в поселке Байкалово батут «Полоса препятствий» перевернулся, в результате дети получили травмы.

Читайте также: На празднике в Свердловской области перевернулся батут: пострадали дети

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка с батута