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Курские общественники объявили войну несанкционированным свалкам

Общество
В регионе стартовал проект ОНФ «Генеральная уборка»

Курск, 9 февраля 2017, 15:17 — REGNUM  В Курской области начала работу интерактивная карта свалок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, она создана в рамках проекта «Генеральная уборка».

Координатор проекта Марина Нешина на встрече с журналистами показала, как добавить на карту местоположение незаконных свалок и рассказала, как активисты ОНФ будут помогать жителям. Общественников планируют использовать уже выработанные механизмы решения проблемы, начиная с направления обращений в органы власти и заканчивая закрытием «серых» полигонов.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области Геннадий Баев привел данные статистики администрации: «В Курской области ежегодно образуется около 55 млн т отходов, включая бытовые и производственные. При этом перерабатывается не более 5%. Сложившаяся в области система обезвреживания ТКО основана на их захоронении на полигонах и свалках и не соответствует современным требованиям. Общая площадь мест захоронения бытовых отходов свыше 3200 га и она постоянно растет за счет нелегальных свалок, «серых» полигонов. По некоторым данным, в Курской области их более 40», — рассказал он. Официально на ресурсе Росприроднадзора на территории Курской области зарегистрировано только три полигона твердых коммунальных отходов и один — производственных отходов КуАЭС.

Первая точка в Курской области, зарегистрированная на интерактивном ресурсе проекта «Генеральная уборка», — несанкционированная свалка в поселке Золотухино. Нелегальная свалка находится на выезде из населенного пункта, не имеет никаких разрешительных документов, но активно используется местными жителями и водителями проезжающих автомобилей.

Вся информация, которую активисты Общероссийского народного фронта соберут в рамках проекта «Генеральная уборка», может стать наглядным и оперативным руководством к действию органам власти. Во второй половине года активисты ОНФ сформируют предложения по решению проблем в этой сфере, а также к концу года сформулируют общественные предложения региональным властям по обращению с ТКО. Курские активисты планируют начать «генеральные уборки» сразу после таяния снега.

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