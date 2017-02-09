За 2016 год в Дагестане убито около 100 боевиков

Махачкала, , 15:25 — REGNUM В Дагестане в 2016 году было убито 99 боевиков, задержано 315 участников НВФ и их пособников, убито 17 главарей бандформирований, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По данным ведомства, в прошлом году выявлено 966 преступлений террористического характера. 80% из них были совершены участниками бандформирований за пределами России. За пособничество незаконным вооруженным формированиям задержаны 618 человек. В суды направлено 194 уголовных дела о преступлениях террористического характера.

Выявлено 26 преступлений связанных с финансированием терроризма, по которым возбуждено 26 уголовных дел.

В 2016 году прокуратура республики выявила 250 информационных ресурсов, на которых публиковались материалы экстремистского и террористического характера. Из них уже заблокировано 145 ресурсов. В Генпрокуратуру России направлено 19 заключений о наличии в информационных материала призывов к осуществлению экстремистской деятельности. По выявленным фактам преступления возбуждено 16 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Дагестане выросло число преступлений террористической направленности на 43%. Но за последние два года не было допущено ни одного террористического акта.