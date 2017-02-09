Четверг, 09 Февраля 2017 года
16:20:59 МСК

За 2016 год в Дагестане убито около 100 боевиков

Общество
Прокуратура Дагестана подвела итоги работы за прошедший год

Махачкала, 9 февраля 2017, 15:25 — REGNUM  В Дагестане в 2016 году было убито 99 боевиков, задержано 315 участников НВФ и их пособников, убито 17 главарей бандформирований, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По данным ведомства, в прошлом году выявлено 966 преступлений террористического характера. 80% из них были совершены участниками бандформирований за пределами России. За пособничество незаконным вооруженным формированиям задержаны 618 человек. В суды направлено 194 уголовных дела о преступлениях террористического характера.

Выявлено 26 преступлений связанных с финансированием терроризма, по которым возбуждено 26 уголовных дел.

В 2016 году прокуратура республики выявила 250 информационных ресурсов, на которых публиковались материалы экстремистского и террористического характера. Из них уже заблокировано 145 ресурсов. В Генпрокуратуру России направлено 19 заключений о наличии в информационных материала призывов к осуществлению экстремистской деятельности. По выявленным фактам преступления возбуждено 16 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Дагестане выросло число преступлений террористической направленности на 43%. Но за последние два года не было допущено ни одного террористического акта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Боевики в Дагестане
Главное сегодня
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Алтайский край — в плену снежной стихии и военных
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
09.02.17
Андрей Ганжа Йемен: о ракетах, Юпитерах и быках
СанаЙемен Ситуация в Йемене Политика
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
«Два конверта» главы Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
09.02.17
Юрий БаранчикМинск продолжает обострять отношения с Москвой и подрывать ОДКБ
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
09.02.17
Дмитрий Медведев впервые отчитается перед Госдумой VII созыва
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Максим ИсаевМиграционная политика Трампа: Высылать будут за иждивенчество – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Песков опроверг «временную» передачу Курильских островов Японии
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовПрофессионал Фидан против Помпео со «шпаргалкой»
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Если завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
ещё главное