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Директор Русского музея призвал не торопиться с передачей Исаакия РПЦ

Общество
Владимир Гусев предложил повременить хотя бы с передачей собора к предстоящей к Пасхе
Исаакиевский собор Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 9 февраля 2017, 14:38 — REGNUM  Процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви должен пройти так, чтобы ни одна сторона не пострадала — с этим вопросом нельзя торопиться. Таким мнением сегодня, 9 февраля, с журналистами поделился директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Русского музея рассказал про хорошие в целом отношения с РПЦ. По его словам, буквально два месяца назад он ездил на встречу патриарха Кирилла с руководителями российских музеев, которая состоялась в храме Христа Спасителя. Там, по его словам, разговор шел о необходимости сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с передачей помещений.

«На этой встрече Исаакиевский собор как раз был примером возможного сотрудничества с церковью. Там нет большого прихода, рядом почти нет жилых домов, и службы проходят регулярно. То есть, была хорошая возможность показать миру пример сослужения и сосуществования. Мы как раз обсуждали на встрече, что нам нечего делить, что мы против конфронтаций. Мы говорили на встрече с патриархом, что мы делаем одно дело — служим», — отметил Гусев.

Директора Русского музея неприятно удивило предложение группы петербургских ректоров передать Исаакиевский собор уже к предстоящему празднику Пасхи. Об этом предложении ректоры написали губернатору Георгию Полтавченко после встречи со спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым.

«Я не понимаю, зачем так торопиться, почему у нас, как в советское время пытались приурочить что-то к съезду КПСС, теперь стремятся сделать это к церковному празднику? Может, стоить повременить и все объяснить людям? Я не настолько в курсе происходящего, как Михаил Пиотровский, но тоже не могу оставаться равнодушным», — так прокомментировал Гусев идею петербургских ректоров передать Исаакиевский собор РПЦ к празднику Пасхи, который приходится в этом году на 16 апреля.

Директор Русского музея также выразил надежду, что все стороны, принявшие решение о передаче Исаакия, заранее всё детально обсудили.

«Я очень удивился, когда узнал, что почти решен вопрос по Исаакиевскому собору. Я надеюсь, что этот вопрос обсуждался, готовился. Мне хочется верить, что это обсуждалось не только с ректорами университетов, но и с руководителями городских музеев. Я хорошо помню, как происходила передача Казанского собора. Я просто не понимаю, для чего торопиться. Если «развод» все же будет осуществляться, то он должен пройти на уровне европейских стандартов, чтобы ни одна сторона не пострадала», — считает Гусев.

Кроме того, Гусев подчеркнул, что «храм храму рознь». Так, в каких-то из них в советские времена были колонии для малолетних преступников, мастерские, многие храмы попадали в «жуткие ситуации», поэтому не все такие здания надо возвращать церкви, считает Гусев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. 1 февраля большинство депутатов Заксобрания Петербурга поддержало решение о передаче Исаакиевского собора в руки РПЦ и попросило министра культуры РФ Владимира Мединского ускорить этот процесс. Однако в Минкультуры в тот же день ответили, что не могут влиять на ситуацию, которая находится в компетенции властей Петербурга.

Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакиевский собор должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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