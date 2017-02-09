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Соединения ПВО ВКС «отразили» массированную атаку на Москву

Общество
Экипажи истребителей в оперативном режиме получали координаты целей

Москва, 9 февраля 2017, 14:36 — REGNUM  В рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил России, объявленной 7 февраля указом верховного главнокомандующего, соединения ПВО отразили условный авиаудар противника по московскому региону. В результате были перехвачены более 150 летательных аппаратов, сообщает 9 февраля Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

По легенде учений, массированному авиационному удару должны были подвергнуться объекты Центрального промышленного района в Московской зоне ПВО. Однако соединения противоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно отразили атаку.

Для этого экипажи истребителей, поднятых в воздух, в оперативном режиме получали координаты целей. С целью маскировки систем ПВО зенитные ракетные дивизионы выполняли маневры в местах временной дислокации.

Как пояснили в Минобороны, в целом в ходе внезапной проверки расчеты ПВО перехватили и условно уничтожили более 150 целей. Они представляли собой летательные аппараты, имитировавшие полеты различных объектов, в том числе крылатых ракет.

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