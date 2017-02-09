В Москве к Дню влюбленных потеплеет до нуля градусов

Уже к утру 10 февраля температура воздуха составит минус 2–4 градуса

Москва, , 14:25 — REGNUM В Москве в ближайшие дни морозы сменятся потеплением: воздух прогреется до минус 2 — минус 4 градусов, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие пять дней температура превысит климатическую норму на четыре градуса. Уже к утру 10 февраля температура воздуха составит минус 2−4 градуса.

К 12 февраля похолодает до минус 6 градусов, а к 14 февраля вновь потеплеет — до нуля градусов.

В Московском регионе будет преобладать «облачная погода» с «небольшим снегом и умеренным северо-западным ветром». На дорогах возможна гололедица.