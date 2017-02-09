В Москве к Дню влюбленных потеплеет до нуля градусов
Уже к утру 10 февраля температура воздуха составит минус 2–4 градуса
Москва, 9 февраля 2017, 14:25 — REGNUM В Москве в ближайшие дни морозы сменятся потеплением: воздух прогреется до минус 2 — минус 4 градусов, сообщает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в ближайшие пять дней температура превысит климатическую норму на четыре градуса. Уже к утру 10 февраля температура воздуха составит минус 2−4 градуса.
К 12 февраля похолодает до минус 6 градусов, а к 14 февраля вновь потеплеет — до нуля градусов.
В Московском регионе будет преобладать «облачная погода» с «небольшим снегом и умеренным северо-западным ветром». На дорогах возможна гололедица.
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