Четверг, 09 Февраля 2017 года
14:51:55 МСК

Скандальную сургутскую спецшколу ждет реорганизация

Общество
Мальчики и девочки будут проживать отдельно, также установят круглосуточное наблюдение за детьми

Сургут, Югра, 9 февраля 2017, 14:05 — REGNUM  Сургутскую спецшколу, где недавно были выявлены факты истязания и насилия над сверстниками так называемым «смотрящим» воспитанником, не собираются закрывать. Спецучреждение ждет реорганизация, сообщил сегодня, 9 февраля, на брифинге заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Замгубернатора заявил, что с 1 апреля воспитанники спецшколы для трудных подростков будут находиться под круглосуточным наблюдением. Девочки и мальчики будут жить в раздельных корпусах, и будут пересекаться лишь во время приема пищи и занятий.

«Также дети будут разделены по возрасту, поскольку те, кто старше, по умолчанию тяготеют к лидерству», — пояснил Всеволод Кольцов.

Группы, по заявлению директора департамента образования и молодежной политики ХМАО Любови Ковешниковой предполагаются численностью до 15 детей. Первая в возрасте от 11 до 14 лет, вторая — от 14 до 17 лет.

Напомним, депутат думы ХМАО Валерий Салахов заявил о нецелесообразности дальнейшего существования сургутской спецшколы для трудных подростков. В школе постоянно происходят ЧП. Последовавшая в результате массового побега воспитанников в 2015 году смена руководства не исправила ситуацию в этом учреждении для трудных подростков. В январе этого года выяснилось, что поставленный следить за дисциплиной руководством интерната 17-летний подросток, по словам сверстников, бил их, насиловал и вымогал деньги.

Читайте ранее в этом сюжете: Истязания в спецшколе Сургута — вскрыты новые преступные эпизоды

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
Соединения ПВО ВКС «отразили» массированную атаку на Москву
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Юрий БаранчикМинск продолжает обострять отношения с Москвой и подрывать ОДКБ
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
09.02.17
Дмитрий Медведев впервые отчитается перед Госдумой VII созыва
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Максим ИсаевМиграционная политика Трампа: Высылать будут за иждивенчество – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Отчет правительства в Госдуме состоится 19 апреля
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовПрофессионал Фидан против Помпео со «шпаргалкой»
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
09.02.17
Больной вопрос: в Якутии вновь заговорили о приватизации акций АЛРОСА
ЯкутскРоссия Приватизация госактивов Политика
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовУгроза с юга: Ближний Восток и Кавказ в 2017 году
ДамаскСирия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
ещё главное