Скандальную сургутскую спецшколу ждет реорганизация

Мальчики и девочки будут проживать отдельно, также установят круглосуточное наблюдение за детьми

Сургут, Югра, , 14:05 — REGNUM Сургутскую спецшколу, где недавно были выявлены факты истязания и насилия над сверстниками так называемым «смотрящим» воспитанником, не собираются закрывать. Спецучреждение ждет реорганизация, сообщил сегодня, 9 февраля, на брифинге заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Замгубернатора заявил, что с 1 апреля воспитанники спецшколы для трудных подростков будут находиться под круглосуточным наблюдением. Девочки и мальчики будут жить в раздельных корпусах, и будут пересекаться лишь во время приема пищи и занятий.

«Также дети будут разделены по возрасту, поскольку те, кто старше, по умолчанию тяготеют к лидерству», — пояснил Всеволод Кольцов.

Группы, по заявлению директора департамента образования и молодежной политики ХМАО Любови Ковешниковой предполагаются численностью до 15 детей. Первая в возрасте от 11 до 14 лет, вторая — от 14 до 17 лет.

Напомним, депутат думы ХМАО Валерий Салахов заявил о нецелесообразности дальнейшего существования сургутской спецшколы для трудных подростков. В школе постоянно происходят ЧП. Последовавшая в результате массового побега воспитанников в 2015 году смена руководства не исправила ситуацию в этом учреждении для трудных подростков. В январе этого года выяснилось, что поставленный следить за дисциплиной руководством интерната 17-летний подросток, по словам сверстников, бил их, насиловал и вымогал деньги.

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