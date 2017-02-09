Во Франции Эйфелеву башню защитят пуленепробиваемой оградой
На стену высотой 2,5 метров будет потрачено €20 млн
Париж, 9 февраля 2017, 14:02 — REGNUM Главный символ Франции — Эйфелеву башню — защитят от возможных атак террористов пуленепробиваемым стеклом, пишет газета Le Parisien.
По словам главы Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернара Годьера, будет установлена пуленепробиваема ограда. Она охватит большую часть садов вокруг башни.
По данным издания, на стену высотой 2,5 метров будет потрачено €20 млн. Ее могут возвести уже к осени 2017 года.
Власти Парижа пока не прокомментировали официально данную информацию.
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