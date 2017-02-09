Мосийчук об убийствах Моторолы и Гиви: «Это украинцы сделали»

Киев, , 13:55 — REGNUM Украинские «патриоты» причастны к убийствам двух лидеров ополчения ДНР — командира батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным Гиви и Арсена Павлова с позывным Моторола. Об этом украинский депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук сообщил в комментарии «112 Украина».

«Мы убеждены, что это сделали украинские патриоты, — заявил депутат. — В отличие от того, что тут наши политики ходят и создают из украинцев «терпел» и говорят, что это ФСБ, разборки. Нет, это украинцы сделали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2017 г. в ДНР в результате теракта погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых.

В октябре 2016 года в лифте собственного дома в Донецке был взорван один из культовых командиров ДНР Арсений Павлов (Моторола).

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