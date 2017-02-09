Беспилотники НАТО ликвидировали 11 террористов в Афганистане

В их числе два полевых командира

Кабул, , 13:54 — REGNUM Официальные лица Афганистана заявили, что беспилотник НАТО уничтожил 11 террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в числе которых находилось два полевых командира. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель полиции в провинции Нангархар, в которой произошел инцидент, Мохаммад Хусейн Машракивал назвал имена двух полевых командиров, уничтоженных беспилотником. Это были Мохамед Омар Садык и Омар Фарук.

Военный представитель ВМФ США капитан Билл Сальвин подтвердил, что вооруженные силы США провели контртеррористическую операцию в Нангархаре.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо Ирака и Сирии действует и в других регионах Ближнего Востока, в частности, на востоке Афганистана, здесь боевики конкурируют с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).