Украина купила российские двигатели по завышенным ценам

Расследование сотрудников СМИ показало, что в схеме по покупке российских двигателей принимали участие 4 экономических агента

Киев, , 13:40 — REGNUM Украина с помощью зарубежных посредников закупает по завышенным ценам для бронетранспортеров (БТР) ВСУ российские двигатели. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на проект журналистов «Следствие.Инфо».

«Молдавская компания купила на заводе КАМАЗ двадцать двигателей, эта компания ввезла эти двигатели в Молдову на 2-х грузовиках, — отмечают авторы расследования. — Компания, которая ввозила эти двигатели — это молдавско-украинская компания».

В сообщении отмечается, что уже «через несколько дней» данные двигатели были перепроданы другой молдавской компании — «Автопрезенту».

«Молдавская компания перепродала третей, немецкой компании, и немецкая уже ввезла эти двигатели в Украину», — говорится в сообщении.

Расследование сотрудников СМИ показало, что в схеме по покупке российских двигателей принимали участие 4 экономических агента. За каждый двигатель дочернее предприятие «Укроборонпрома» «Укринмаш» заплатило по $15 тыс.

Журналисты также выяснили, что российские двигатели в Молдавии были готовы продать не дороже 10 тысяч евро за штуку.

В Минобороны Украины информацию СМИ пока не прокомментировали.