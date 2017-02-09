В Кремле опровергли причастность к инициативе о Дне патриотизма

Москва, , 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность Кремля к инициативе учредить в России День патриотизма.

По его словам, необходимо уточнить и у депутата, который это предложил, что он имел ввиду, и у Минкультуры РФ, что они на это ответили.

«Потому что достаточно противоречивые сообщения», — сказал Песков. Он пояснил, что Кремль к этому никакого отношения не имеет.

Ранее глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков обратился к руководству Госдумы с инициативой установить в России 6 августа День патриотизма.

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