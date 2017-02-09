Начальнику Выборгской таможни подкинули красный гроб

Это стало «криком души» недовольных перевозчиков и брокеров

Выборг, Ленинградская область, , 13:16 — REGNUM Необычную форму протеста использовали недовольные работой Выборгской таможни перевозчики и таможенные брокеры. Утром 9 февраля они подбросили к магазину, находящемуся рядом со зданием таможни, закрытый красный гроб. Об этом случае сообщило сегодня выборгское информагентство iVBG.ru.

К месту обнаружения пугающей находки выехали сотрудники полиции, которые забрали гроб для изучения его содержимого. На гробе обнаружена надпись: «Спасибо Выборгской таможне и Ястребову. В гробе перевозчики и брокеры Выборгской таможни».

Как поясняет источник, бизнесмены недовольны проводимыми таможней мероприятиями, которые могут серьезно затруднить прохождение товаров через процедуру таможенного оформления и многократно увеличить их стоимость.

Наблюдатели расценили выходку с гробом не как акт устрашения таможенного начальства, а как «крик души» банкротящихся предпринимателей.

«Выборгская таможня является одной из крупнейших по объему импорта на Северо-Западе России», — добавляет iVBG.ru.