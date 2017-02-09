Минтруд готовит законопроект о службе занятости для инвалидов

Москва, , 13:09 — REGNUM В Минтруде готовится законопроект, который реформируют работу служб занятности по части работы с инвалидами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 февраля на пресс-конференции заявил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

«Закон, который готовится в министерстве труда, связан с системой работы службы занятости. Там проведена большая подготовительная работа. Мы сегодня взяли перечни и ту информацию, которая была в Пенсионном фонде и передали службе занятости», — заявил Вуколов.

Закон, который сегодня готовится в Минтруде, направлен на то, чтобы «развернуть сотрудника службы занятости, чтобы он был клиентоориентированным», подчеркнул глава Роструда.

«Наша задача в соответствии с этим законом — и в Минтруде соответствующий приказ готовится — чтобы сделать портрет инвалида. Чтобы полностью понимать, чем этот человек дышит, на что он способен, и убедить его в том, что есть возможность его трудоустроить, предложить какие-то варианты трудоустройства и довести эту ситуацию до конца», — пояснил он.

Отдельную работу Роструд намерен провести и в отношении квот на трудоустройство инвалидов, продолжил глава ведомства, поскольку в настоящее время наблюдается большое количество незаполненных квот, и есть ещё регионы, которые не довели до конца работу над законодательством. «Мы рассчитываем, что когда эта работа будет доведена в том году, количество квот у работодателей будет существенно увеличено», — указал Вуколов.

Кроме того, планируется существенно ужесточить и ответственность, продолжил он. По его словам, «сегодня, к сожалению соответствующие региональные органы проводят проверки достаточно низкого качества по соответствию наличия квот по трудоустройства инвалидов и у тех или иных предприятий».

«Мы ужесточим и законодательство в этой теме, и всё-таки будем рекомендовать субъектам более активно проводить эти проверки», — резюмировал глава Роструда.