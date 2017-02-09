Захват российских моряков в Нигерии проверяет СКР

Москва, , 13:03 — REGNUM Информация о захвате в Нигерии пиратами граждан России проверяется Северо-Западным следственным управлением Следственного комитета РФ на транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Проверка проводится с целью установить все обстоятельства похищения людей — семерых граждан России и одного украинца. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, захват судна в Гвинейском заливе в 120 километрах от берегов Нигерии произошёл 5 февраля. Российские граждане и украинский моряк входили в состав экипажа грузового немецкого корабля BBC Caribbean. Судно шло из Камеруна.

9 февраля капитан BBC Caribbean вышел на связь. Отец одного из моряков Игорь Рябой уточнил, что, по словам капитана, все заложники здоровы, условия, в которых они содержатся, нормальные. Моряки просили родственников не волноваться.

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