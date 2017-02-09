В Ярославле на Масленицу сделают 2-тонный пирог из блинов

Ярославль, , 13:02 — REGNUM 26 февраля в Ярославле собираются приготовить самый большой в России блинный пирог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Для участия в его создании власти зовут всех желающих.

«Предполагаем, что наш пирог будет состоять из 30 тысяч блинов и весить порядка двух тонн. В настоящий момент специалисты собирают металлическую конструкцию, на которой будет располагаться пирог. Помогать в создании этого блинного чуда будут не только ярославцы, но и шеф-повара именитых ресторанов города», — рассказала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Наталья Скорюкова.

Акция будет посвящен 50-летию маршрута «Золотое кольцо России», в состав которого входит Ярославль. Рекорд будет зафиксирован представителем «Книги рекордов России».

Для приготовления блинного пирога будут приниматься блины круглой формы, диаметром 20−22 см. Все участники получат сертификаты участия в установлении рекорда.