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Полиция Германии задержала двух исламских радикалов

Общество
Арестованные занимались подготовкой теракта

Берлин, 9 февраля 2017, 12:59 — REGNUM  Полиция Германии арестовала двоих мужчин, которые, по их словам, были членами исламистской группировки, планировавшей теракт, сообщает Reuters.

По данным правоохранительных органов, было проведено 19 рейдов после того как были получены свидетельства о возможной подготовке теракта радикальными исламистами. Арестованы 27-летний выходец из Алжира и 23-летний — из Нигерии.

Напомним, после теракта 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибло 12 человек. Правоохранительные службы Германии приведены в повышенную боевую готовность, регулярные рейды, призванные минимизировать угрозу новых терактов, приводят к многочисленным арестам. В частности, 1 февраля был арестован вербовщик «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии арестован вербовщик «Исламского государства"*

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Теракты в Германии
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